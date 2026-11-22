कानपुर में वंचित वर्ग के उत्थान हेतु कार्यरत सत्यकाम सामाजिक सेवा फाउंडेशन का स्थापना दिवस संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क बाल पाठशाला में बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बच्चों ने वन संरक्षण, सड़क सुरक्षा और ताइक्वांडो जैसे विषयों पर आधारित प्रभावशाली नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों की खूब तालियां बटोरीं।

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कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नरेंद्र ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उपहार एवं पुरस्कार वितरित किए। समारोह का मंच संचालन संस्थापक अंकित कुमार ने किया, जबकि कार्यक्रम के अंत में अतिथियों व अभिभावकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन संस्था के संरक्षक रमेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विनोद पटेल, अन्नपूर्णा बाजपेई, मनोज भदौरिया, सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।