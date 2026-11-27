कानपुर में नानाराव पार्क का शीतकालीन समय 15 नवंबर से प्रातः खुलने के समय से 11:00 बजे तक हो गया है। महामंत्री चंदन राय गर्ग ने बताया कि इस बीच मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों को प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। पांच नवंबर को नानाराव पार्क पर्यावरण मित्र परिषद की ओर से शीतकालीन ऋतु प्रारंभ होने के साथ ही नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को पत्र सौंपा गया था। इसमें बताया गया था कि नानाराव पार्क में मॉर्निंग वॉकर्स का समय सुबह 10:00 बजे से बढ़ाकर प्रातः 11:00 बजे तक नि:शुल्क कर दिया जाए और उनसे वाहन पार्किंग के लिए भी शुल्क न लिया जाए।

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