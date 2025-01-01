{"_id":"6aef726fdc76608858031716","slug":"kanpur-dengue-claims-the-life-of-a-teenage-girl-first-case-of-the-season-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: डेंगू ने किशोरी को निगला, इस सीजन का पहला मामला, कई लोग बुखार से पीड़ित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये के चलते शहर में डेंगू के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। इसी सीजन में अब तक डेंगू के 355 मरीज मिल चुके हैं। अब बच्ची मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और मच्छरों की रोकथाम के दावों की पोल खोल दी है। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि बच्ची को तीन नवंबर को तेज बुखार आया था। परिजन झोलाछाप के चक्कर में पड़कर इधर-उधर इलाज कराते रहे। जब बच्ची को सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई तो उसे पांच नवंबर को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जांच की गई तो डेंगू निकला। इसके अलावा निमोनिया के लक्षण भी थे। तब तक बच्ची की हालत काफी खराब हो चुकी थी। विज्ञापन



अनुराधा के पिता रामकरन सिंह किसान हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ और बुखार था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डेंगू निकला और छह नवंबर को उसकी मौत हो गई। बेटी दसवीं की छात्रा थी। इसी तरह का बुखार मेरी बहन के बेटे को भी आ रहा है। वह भी एक निजी अस्पताल में भर्ती है। मामला सामने आने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने फौरन एक विशेष टीम को गांव में भेजा है। टीम ने घर-घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। 20 लोगों में बुखार और डेंगू के लक्षण मिले तो सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। विज्ञापन विज्ञापन







स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये के चलते शहर में डेंगू के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। इसी सीजन में अब तक डेंगू के 355 मरीज मिल चुके हैं। अब बच्ची मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और मच्छरों की रोकथाम के दावों की पोल खोल दी है। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि बच्ची को तीन नवंबर को तेज बुखार आया था। परिजन झोलाछाप के चक्कर में पड़कर इधर-उधर इलाज कराते रहे। जब बच्ची को सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई तो उसे पांच नवंबर को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जांच की गई तो डेंगू निकला। इसके अलावा निमोनिया के लक्षण भी थे। तब तक बच्ची की हालत काफी खराब हो चुकी थी।अनुराधा के पिता रामकरन सिंह किसान हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ और बुखार था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डेंगू निकला और छह नवंबर को उसकी मौत हो गई। बेटी दसवीं की छात्रा थी। इसी तरह का बुखार मेरी बहन के बेटे को भी आ रहा है। वह भी एक निजी अस्पताल में भर्ती है। मामला सामने आने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने फौरन एक विशेष टीम को गांव में भेजा है। टीम ने घर-घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। 20 लोगों में बुखार और डेंगू के लक्षण मिले तो सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कानपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू से सरसौल के भुकनही गांव निवासी रामकरन सिंह की 15 वर्षीय पुत्री अनुराधा की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की नींट टूटी तो गांव में टीम ने लोगों की जांच की गई। 70 लोगों की जांच में 20 में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण मिले।

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पहली बार आई स्वास्थ्य विभाग की टीम

ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 दिन से यहां कई लोगों को बुखार आ रहा है। गांव में गंदगी फैली है। कभी-कभार ही सफाई कर्मी आता है। मच्छरों की भरमार है। इसके बावजूद कभी यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने नहीं आई। अब बच्ची की मौत के बाद टीम ने ग्रामीणों ने जांच की है।







डेंगू से महिला की मौत होने की चर्चा

दस्त की शिकायत पर हैलट में दो दिन पहले भर्ती हुई महिला शुक्रवार शाम जबरन डिस्चार्ज लेकर घर चली गई जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वह अभी स्वस्थ नहीं है। रिस्क फैक्ट भी ज्यादा है। इसके बाद देर शाम उसकी मौत हो गई। चर्चा है कि महिला की मौत डेंगू से हुई है क्योंकि बीपी की शिकायत पर शुक्रवार को उसका पति भी कार्डियोलॉजी में भर्ती हुआ था। वह यहां का कर्मचारी भी है। उसकी प्लेटलेट्स लगातार गिरती जा रही हैं और 40 हजार पर पहुंच गई हैं। हैलट के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. बीपी प्रियदर्शी ने बताया कि महिला रोगी को दस्त हो रहे थे तो एचडीयू में भर्ती किया था। दस्त के अलावा शुगर, बीपी, मोटापा, थायरॉइड, गठिया जैसी समस्याएं भी थीं। डेंगू की जांच तो कराई गई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। उसके पति का भी कार्डियोलॉजी में इलाज चल रहा है। उसकी प्लेटलेट्स 40 हजार पहुंच गई हैं। इलाज जारी है।



