कानपुर: व्यापारी ने फंदा लगाकर दी जान, कारखाना बंद होने और मुकदमों से था परेशान, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur News: नौबस्ता थाना क्षेत्र में कारखाना बंद होने और पड़ोसी के मुकदमों से परेशान व्यापारी ने फंदा लगाकर जान दे दी। उसका शव कमरे में चादर के सहारे पंखे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर निवासी व्यापारी प्रदीप सिंह (42) ने बृहस्पतिवार देर शाम घर की दूसरी मंजिल पर फंदा लगाकर जान दे दी। वह घर में मेडिकल उपकरण बनाने का कारखाना चलाते थे, जिसे पड़ोसी की शिकायत पर प्रशासन ने बंद करा दिया था। छोटे भाई का आरोप है कि पड़ोसी ने कारखाना बंद कराने के बाद उनके खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज कराए। इससे आमदनी बंद होने के साथ ही वह कानूनी विवादों में घिर गए थे।
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर उनका मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। यशोदा नगर ओ ब्लॉक निवासी प्रदीप के परिवार में पत्नी रिंकू और दो बेटियां पलक व पीहू हैं। छोटे भाई ने बताया कि पड़ोसी ने मशीनों की आवाज से परेशानी होने की शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद घर में चल रहा मेडिकल उपकरण बनाने का कारखाना बंद करा दिया गया। वर्ष 2024 में पड़ोसी ने प्रदीप के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था।
चादर के सहारे पंखे से लटका मिला शव
इसके अलावा मारपीट के मामले में भी उन्हें फंसाने का आरोप है। भाई के मुताबिक, कारखाना बंद होने और मुकदमों के चलते प्रदीप लगातार तनाव में थे। बृहस्पतिवार देर शाम प्रदीप दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चले गए। काफी देर तक नीचे नहीं आए, तो पत्नी उन्हें देखने पहुंचीं। कमरे में उनका शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।