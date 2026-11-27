कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर निवासी व्यापारी प्रदीप सिंह (42) ने बृहस्पतिवार देर शाम घर की दूसरी मंजिल पर फंदा लगाकर जान दे दी। वह घर में मेडिकल उपकरण बनाने का कारखाना चलाते थे, जिसे पड़ोसी की शिकायत पर प्रशासन ने बंद करा दिया था। छोटे भाई का आरोप है कि पड़ोसी ने कारखाना बंद कराने के बाद उनके खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज कराए। इससे आमदनी बंद होने के साथ ही वह कानूनी विवादों में घिर गए थे।

विज्ञापन



पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर उनका मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। यशोदा नगर ओ ब्लॉक निवासी प्रदीप के परिवार में पत्नी रिंकू और दो बेटियां पलक व पीहू हैं। छोटे भाई ने बताया कि पड़ोसी ने मशीनों की आवाज से परेशानी होने की शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद घर में चल रहा मेडिकल उपकरण बनाने का कारखाना बंद करा दिया गया। वर्ष 2024 में पड़ोसी ने प्रदीप के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था।