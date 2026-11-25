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फैजान किसी मुकदमे में जेल चला गया और सिमरन घर पर थी तभी 15 जून 2023 को देवर रेहान उर्फ चिपड़ा ने भाभी से बदसलूकी की और विरोध करने पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के दो-तीन दिन पहले भी रेहान ने सिमरन को जान से मारने की धमकी दी थी। जमीला ने कर्नलगंज थाने में रेहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रेहान को दोषी मानकर सजा सुनाई।

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भाभी की ईंट मारकर हत्या करने वाले देवर को अपर जिला जज चतुर्थ निशा श्रीवास्तव ने उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन साल से अभियुक्त जेल में ही बंद है। ग्वालटोली थानान्तर्गत मछली का हाता निवासी जमीला बानो की बेटी सिमरन ने चुन्नीगंज बिसाती कब्रिस्तान निवासी फैजान से निकाह किया था।