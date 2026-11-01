कानपुर बोगस ITC केस: दिल्ली-चेन्नई स्थित फर्जी फर्मों का बड़ा नेटवर्क, रद्द फर्मों से 12.18 करोड़ की कर चोरी

कानपुर मेंराज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की विशेष अनुसंधान शाखा ने बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। रैकेट में 27 करोड़ रुपये से अधिक की बोगस आईटीसी विभिन्न फर्मों को पासऑन की गई है। ये फर्में दिल्ली और चेन्नई में संचालित बताई जा रहीं थी। तीन करोड़ पांच लाख रुपये जमा कराए गए। एक करोड़ 52 लाख की आईटीसी ब्लाॅक कर दी गई है। मामले में कई सीए के नाम भी सामने आए हैं।

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जांच में पता चला कि खुद ही रद्द पंजीकरण वाली फर्मों के जरिये आईटीसी में गड़बड़ी की जा रही थी। अपर आयुक्त कुमार आनंद और संयुक्त आयुक्त सुशील कुमार गौतम के निर्देशन में उपायुक्त संतोष कुमार सिंह, सहायक आयुक्त सुभाष चंद्र और राज्य कर अधिकारी रमेश कुमार तिवारी की टीम ने जाजमऊ स्थित फर्म फराज एक्सपोर्ट के प्रतिष्ठान पर छापा मारा। वहां न तो कोई दस्तावेज मिला और न ही कोई स्टॉक। परिसर आशिफ इकबाल, नासिर इकबाल और राशिद इकबाल के नाम दर्ज था।