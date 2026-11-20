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गोविंदनगर स्थित डीबीएस कॉलेज मैदान पर लखनऊ ने 10 ओवर में 81 रन बनाए। कानपुर की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8.4 ओवर में 84 रन बनाकर आठ विकेट से मुकाबला जीत लिया। अंजलि को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में प्रयागराज की टीम 8.5 ओवर में 53 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ ने 9.2 ओवर में छह विकेट पर 54 रन बनाकर चार विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। विज्ञापन



चांदनी खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती की प्रांत मंत्री नीतू कटियार, डॉ. अनुपम जैन, डॉ. अनिल मिश्रा, हृदयेश सिंह, सीमा गौतम, यूपीडीसीए के अध्यक्ष अंशु दीक्षित, महासचिव आशीष बाजपेई समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोविंदनगर स्थित डीबीएस कॉलेज मैदान पर लखनऊ ने 10 ओवर में 81 रन बनाए। कानपुर की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8.4 ओवर में 84 रन बनाकर आठ विकेट से मुकाबला जीत लिया। अंजलि को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में प्रयागराज की टीम 8.5 ओवर में 53 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ ने 9.2 ओवर में छह विकेट पर 54 रन बनाकर चार विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।चांदनी खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती की प्रांत मंत्री नीतू कटियार, डॉ. अनुपम जैन, डॉ. अनिल मिश्रा, हृदयेश सिंह, सीमा गौतम, यूपीडीसीए के अध्यक्ष अंशु दीक्षित, महासचिव आशीष बाजपेई समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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कानपुर। महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित द्वितीय टी-10 महिला उत्तर प्रदेश डेफ प्रीमियर लीग 2026 का बृहस्पतिवार को शानदार आगाज हुआ। यूपी डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीडीसीए) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज की टीमों ने हिस्सा लिया। पहले दिन कानपुर और लखनऊ की टीमों ने जीत दर्ज की।