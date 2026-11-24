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प्रतियोगिता में अंडर-8, अंडर-11, अंडर-15 और अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग के कुल 41 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अंडर-8 बालक वर्ग में जोशुआ एबिन मैथ्यू चार अंक के साथ विजेता बने। अभिराज सिंह तीन अंक लेकर दूसरे और निमांश चंदीरमानी एक अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में दृष्टि अग्रवाल ने पहला स्थान हासिल किया।अंडर-11 बालक वर्ग में वेदांश मिश्रा ने सभी पांच मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। विहान पांडेय चार अंक के साथ दूसरे और अथर्व सिंह तीन अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में सान्वी ओमर 3.5 अंक के साथ पहले और आरना दीक्षित तीन अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।अंडर-15 बालक वर्ग में अद्यांश सिंह 4.5 अंक के साथ विजेता बने। उत्कर्ष सिंह और अथर्व सिंह चार-चार अंक के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में कृतिका बाजपेई ने खिताब जीता। अंडर-17 बालक वर्ग में विनायक गुप्ता प्रथम, आरव द्वितीय और कुशाग्र शर्मा तृतीय रहे। बालिका वर्ग में हिमानी शाह ने पहला स्थान प्राप्त किया।समापन अवसर पर स्कूल को-ऑर्डिनेटर सोहनीत साहू, विकास निषाद और अनिल बाजपेई ने विजेताओं को ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता की मुख्य निर्णायक (चीफ आर्बिटर) रूपा शुक्ला रहीं।