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यह कमेटी प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं और संदिग्ध भूमिकाओं की बारीकी से जांच करेगी। इसके साथ ही हैलट चौकी में तहरीर भी दी है। वहीं, अभी तक अस्पताल प्रशासन को फर्जी मुहरों से भरा वह बैग नहीं मिल सका है। पकड़े गए छात्र ने बताया था कि आयुष्मान योजना की फर्जी मुहरें रखने वाला बैग ओपीडी के कमरा नंबर 18 में रखा गया था। स्वरूपनगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि हमें अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी तहरीर नहीं मिली है।

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कानपुर। आयुष्मान योजना के नाम पर हैलट अस्पताल में सामने आए फर्जीवाड़े के मामले में अब आंतरिक जांच की तैयारी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन को आशंका है कि इस पूरे प्रकरण में अभी और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। हैलट के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल का कहना है कि जांच कमेटी बनाई जाएगी।