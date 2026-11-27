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कानपुर। आयकर कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बृहस्पतिवार को सिविल लाइंस स्थित आयकर कार्यालय में अफसरों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले सभी ने कार्य बहिष्कार भी किया। प्रदर्शनकारियों ने विभागीय लंबित मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी कैडर रिव्यू, भर्ती नियमों में संशोधन, इंटर चार्ज ट्रांसफर नीति लागू करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सुनील कुमार, बृजेश कुमार, मुकेश कुमार, अनुराग बाजपेई, राजेश तिवारी, शक्ति शुक्ला समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। (ब्यूरो)