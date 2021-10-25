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कानपुर। कोतवाली के शिवाला बाजार में काउंटर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। युवकों ने गालीगलौज के विवाद में कपड़ा व्यापारी और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने व्यापारी को दुकान के अंदर से घसीटकर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से सिर पर वार कर घायल कर दिया। पति को बचाने पहुंची पत्नी को पीटकर कपड़े फाड़ दिए और छेड़खानी की। शिवाला स्थित एक अपार्टमेंट में व्यापारी की कपड़े की दुकान है। व्यापारी ने पुलिस को बताया कि अपार्टमेंट में के बाहर सड़क पर उनकी दुकान के बगल में कल्लू कहार का काउंटर लगता है। 26 नवंबर की शाम करीब सात बजे दुकान पर एक छोटा लड़का कपड़े देने आया था। इस बीच कल्लू अपने बेटे विशाल से गालीगलौज करने लगा। विरोध किया तो दुकानदार ने उनसे भी अभद्रता की।कल्लू अपने बेटे विशाल और कैलाश मंदिर (भैंसिया हाता) से आठ से 10 युवकों को लेकर आया और हमला कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने घटना का वीडियो बनाया। कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि पिता-पुत्र समेत 12 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। संवाद