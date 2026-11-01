बाजार में टिकना है तो उत्पाद में लाएं कुछ नया : दोभालकर

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अहमदाबाद के तकनीक विशेषज्ञ केयूर भालावत ने कहा कि एआई से एमएसएमई के काम आसान हो रहे हैं। मशीनों को समझने में लगने वाला समय अब तकनीक की मदद से काफी कम हो गया है। वक्ताओं ने खेती में भी एआई और डिजिटल तकनीक की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। स्मार्ट एग्रीकल्चर से रियल टाइम फील्ड मॉनिटरिंग और मिट्टी की जांच संभव है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा ने शेयर बाजार और निवेश की जानकारी दी। विज्ञापन



कार्यक्रम के दूसरे दिन आठ स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत किए गए। अध्यक्षता दलजीत भाटिया ने की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन जसबीर सिंह भाटिया ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य विश्वास और सहयोग से व्यापार के नए अवसर पैदा करना है। विज्ञापन विज्ञापन

आईपीएस बनना चाहते थे भरत

भरत दोभालकर ने बताया कि वह आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे। वह वकील भी हैं और फिल्मों में काम करना उनका पेशा नहीं, बल्कि शौक है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मधुर भंडारकर के एक टीवी शो में नजर आएंगे। इस मौके पर अमित अग्रवाल, अमित झा, नित्या चावला, गोपाल शुक्ला, शुभांक गुप्ता, डॉ. रोनल कुमार, डॉ. रोहन कुमार, अंकुर अंशवानी और अमित खत्री मौजूद रहे। अहमदाबाद के तकनीक विशेषज्ञ केयूर भालावत ने कहा कि एआई से एमएसएमई के काम आसान हो रहे हैं। मशीनों को समझने में लगने वाला समय अब तकनीक की मदद से काफी कम हो गया है। वक्ताओं ने खेती में भी एआई और डिजिटल तकनीक की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। स्मार्ट एग्रीकल्चर से रियल टाइम फील्ड मॉनिटरिंग और मिट्टी की जांच संभव है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा ने शेयर बाजार और निवेश की जानकारी दी।कार्यक्रम के दूसरे दिन आठ स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत किए गए। अध्यक्षता दलजीत भाटिया ने की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन जसबीर सिंह भाटिया ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य विश्वास और सहयोग से व्यापार के नए अवसर पैदा करना है।आईपीएस बनना चाहते थे भरतभरत दोभालकर ने बताया कि वह आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे। वह वकील भी हैं और फिल्मों में काम करना उनका पेशा नहीं, बल्कि शौक है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मधुर भंडारकर के एक टीवी शो में नजर आएंगे। इस मौके पर अमित अग्रवाल, अमित झा, नित्या चावला, गोपाल शुक्ला, शुभांक गुप्ता, डॉ. रोनल कुमार, डॉ. रोहन कुमार, अंकुर अंशवानी और अमित खत्री मौजूद रहे।

कानपुर। लाजपत भवन में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट की ओर से आयोजित दो दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव, स्टार्टअप समिट और ट्रेड शो आरएमबी का शनिवार को समापन हुआ। अंतिम दिन मुख्य वक्ता ऐडगुरु और बॉलीवुड अभिनेता-निर्देशक भरत दोभालकर ने उद्यमियों को बाजार में अलग पहचान बनाने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी उत्पाद लॉन्च करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसमें नया क्या है। प्रतिस्पर्धा के बीच टिकने के लिए मार्केटिंग की नई रणनीति और आकर्षक पैकेजिंग अपनानी चाहिए। हालांकि पैकेजिंग इतनी महंगी भी न हो कि उत्पाद की कीमत बढ़ जाए। उन्होंने भारतीय कंपनियों के उत्पादों को अधिक भरोसेमंद बताया।