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कहा कि अहिल्या उद्धार, निषादराज से मित्रता और केवट की भक्ति जैसे रामकथा के महत्वपूर्ण प्रसंगों को फिल्म में स्थान नहीं दिया गया है। भगवान राम के ऋषि-मुनियों की साधना, यज्ञ और गुरुकुलों की रक्षा के अभियान को केवल सीता हरण के प्रतिशोध से जोड़कर दिखाना गलत है। आरोप लगाया कि रावण को शोषितों के उद्धारक के रूप में प्रस्तुत करना हिंदू समाज की भावनाओं पर आघात है। रामकथा समाज को पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाओं का संदेश देती है। इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। विहिप इसका विरोध करती है।22 नवंबर से छह दिसंबर तक चलेगा हितचिंतक अभियानकानपुर। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक मानबिंदुओं की रक्षा के लिए संगठित समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से विहिप की ओर से 22 नवंबर से छह दिसंबर तक देशव्यापी हितचिंतक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत घर-घर पहुंचकर लोगों को सनातन संस्कारों और धर्म रक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों, जातियों और जनजातीय समुदायों को जोड़कर सामाजिक समरसता मजबूत करने के साथ गांव, बस्ती और मोहल्लों तक संगठन का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और गो-रक्षा से जुड़े सेवा कार्यों का विस्तार भी किया जाएगा। मीडिया के सवाल पर बताया कि केंद्र और राज्य में हिंदू हित में कार्य करने वाले ही सत्ता में बैठें। विश्व हिंदू परिषद किसी दल का प्रचार नहीं करता। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीरामजानकी दरबार के पूजन के साथ हुआ। पनकी हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्रदास, कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता, क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना, कार्याध्यक्ष डॉ. उमेश पालीवाल, प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने पूजन किया। इस दौरान राजेश, मनीष, गोपाल, नरेश तोमर, आशीष गुप्ता, अमरनाथ, अर्चना, विवेक, गणेश, विनोद तोमर, अनुराग, आनंद, युवराज, केशव, मुकेश, नितिन, किशन, मोहित, कालीचरण आदि शामिल रहे।