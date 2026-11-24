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उन्होंने कहा कि नौटंकी में अब चीखना-चिल्लाना अधिक हो गया है, जिससे उसका मूल स्वरूप खत्म होता जा रहा है। कलाकारों की तुलना में आयोजकों की संख्या बढ़ गई है। रील के दौर में थिएटर के बेहतरीन कलाकार फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार कर गुजर-बसर कर रहे हैं। अभिनय का ककहरा न जानने वाले युवा लाखों कमा रहे हैं। उनके बेटे प्रो. देवेंद्र शर्मा कैलिफोर्निया में रहकर नौटंकी के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं।विवि में कार्यक्रम के दूसरे दिन लोकगीत, लोकगाथा, नौटंकी, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, साहित्य से लेकर कला की विविध विधाओं के आपसी संबंधों और सांस्कृतिक विरासत को नए नजरिये से समझने पर विशेषज्ञों ने मंथन किया। आयोजन व्यंजन आर्ट एंड कल्चर सोसायटी प्रयागराज, स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सीएसजेएमयू और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।इंटररिलेशनशिप्स अमंग द आर्ट्स : डायलॉग एंड कल्चरल री-रीडिंग्स विषय पर हुए सम्मेलन के एक सत्र में नेपाल, अमेरिका, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिभागियों ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कला के विभिन्न स्वरूपों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर चर्चा की। मूर्तिकार प्रो. केसी बाजपेयी, कला फोटोग्राफर राकेश सिन्हा और पुरातत्त्वविद् डॉ. अश्विनी अस्थाना ने मूर्तिकला, पुरातत्त्व और फोटोग्राफी के जरिये ऐतिहासिक विरासत को समझने की संभावनाओं पर चर्चा की।शोधार्थियों और प्रतिभागियों ने शोधपत्र प्रस्तुत कर विशेषज्ञों के साथ अकादमिक संवाद किया। समापन समारोह में पद्मश्री से सम्मानित कथक नृत्यांगनाएं विदुषी कमलिनी अस्थाना और विदुषी नलिनी अस्थाना मौजूद रहीं। पर्यवेक्षकों ने आयोजन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. मधु शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापन किया।मोबाइल ने परिवारों के बीच संवाद भी छीनापद्मश्री से सम्मानित लेखिका डॉ. विद्या बिंदु सिंह ने कहा कि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से परिवारों के बीच संवाद लगभग खत्म हो गया है। इसका सीधा असर संस्कारों और लोक परंपराओं पर पड़ रहा है। कथाएं और उन्हें सुनाने वाले लोग तो मौजूद हैं लेकिन सुनने वाले नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी परंपराओं को बचाए रखने की जिम्मेदारी केवल स्कूल-कॉलेजों की नहीं, बल्कि परिवारों की भी है। नई पीढ़ी से संवाद करना बेहद जरूरी है।