Kanpur News: फ्रेंड्स स्पोर्टिंग और ओलंपिक क्लब ने दर्ज की शानदार जीत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:21 AM IST
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कानपुर। केसीए की केडीएमए क्रिकेट लीग में पहले मैच में फ्रेंड्स स्पोर्टिंग ने गीतांजलि क्लब को पांच विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में ओलंपिक क्लब ने अशोका ज्योति क्लब को 138 रनों के बड़े अंतर से पराजित किया।
श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर गीतांजलि क्लब 26.2 ओवर में महज 98 रनों पर सिमट गई। गाजी रिजवी ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। रोहित कमल ने तीन, आयुष कश्यप और जतिन कुमार ने दो-दो विकेट हासिल किए। फ्रेंड्स स्पोर्टिंग क्लब ने 22.1 ओवर में पांच विकेट खोकर 99 रन बनाकर मैच जीता। सुमित कश्यप ने 23 और रोहित कमल ने 22 रनों का योगदान दिया। आर्यन यादव ने दो और अर्पित तिवारी ने एक विकेट हासिल किया।
श्यामनगर स्थित आरपीसीए मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में ओलंपिक क्लब ने 35 ओवर में सात विकेट पर 227 रन बनाए। सचिन मिश्रा ने 86, पुनीत पाल ने 47 और अभिजीत सिंह ने 27 रन बनाए। सुयश साहू ने तीन विकेट हासिल किए। अशोका ज्योति क्लब की टीम 20.3 ओवर में 89 रन पर ऑलआउट हो गई। ललित श्रीवास्तव ने सर्वाधिक 18 रन बनाए। अनिकेत यादव ने चार, पीयूष पाल और अभिजीत सिंह ने दो-दो विकेट झटके।
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श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर गीतांजलि क्लब 26.2 ओवर में महज 98 रनों पर सिमट गई। गाजी रिजवी ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। रोहित कमल ने तीन, आयुष कश्यप और जतिन कुमार ने दो-दो विकेट हासिल किए। फ्रेंड्स स्पोर्टिंग क्लब ने 22.1 ओवर में पांच विकेट खोकर 99 रन बनाकर मैच जीता। सुमित कश्यप ने 23 और रोहित कमल ने 22 रनों का योगदान दिया। आर्यन यादव ने दो और अर्पित तिवारी ने एक विकेट हासिल किया।
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श्यामनगर स्थित आरपीसीए मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में ओलंपिक क्लब ने 35 ओवर में सात विकेट पर 227 रन बनाए। सचिन मिश्रा ने 86, पुनीत पाल ने 47 और अभिजीत सिंह ने 27 रन बनाए। सुयश साहू ने तीन विकेट हासिल किए। अशोका ज्योति क्लब की टीम 20.3 ओवर में 89 रन पर ऑलआउट हो गई। ललित श्रीवास्तव ने सर्वाधिक 18 रन बनाए। अनिकेत यादव ने चार, पीयूष पाल और अभिजीत सिंह ने दो-दो विकेट झटके।
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