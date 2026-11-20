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श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर गीतांजलि क्लब 26.2 ओवर में महज 98 रनों पर सिमट गई। गाजी रिजवी ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। रोहित कमल ने तीन, आयुष कश्यप और जतिन कुमार ने दो-दो विकेट हासिल किए। फ्रेंड्स स्पोर्टिंग क्लब ने 22.1 ओवर में पांच विकेट खोकर 99 रन बनाकर मैच जीता। सुमित कश्यप ने 23 और रोहित कमल ने 22 रनों का योगदान दिया। आर्यन यादव ने दो और अर्पित तिवारी ने एक विकेट हासिल किया।श्यामनगर स्थित आरपीसीए मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में ओलंपिक क्लब ने 35 ओवर में सात विकेट पर 227 रन बनाए। सचिन मिश्रा ने 86, पुनीत पाल ने 47 और अभिजीत सिंह ने 27 रन बनाए। सुयश साहू ने तीन विकेट हासिल किए। अशोका ज्योति क्लब की टीम 20.3 ओवर में 89 रन पर ऑलआउट हो गई। ललित श्रीवास्तव ने सर्वाधिक 18 रन बनाए। अनिकेत यादव ने चार, पीयूष पाल और अभिजीत सिंह ने दो-दो विकेट झटके।