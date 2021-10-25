विज्ञापन

एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कुछ दिन पहले एसओजी व सर्विलांस सेल में तैनात पांच-पांच सिपाहियों को थानों में दी थी। रविवार को एसपी ने पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक नीरज कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ बनाया है। निरीक्षक अब्दुल सलाम सिद्दीकी को प्रभारी न्यायालय सुरक्षा, निरीक्षक महेश कुमार दुबे को प्रभारी डीसीआरबी बनाया है। निरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह को अपराध निरीक्षक थाना अकबरपुर, निरीक्षक सुधाकर सिंह को अपराध निरीक्षक भोगनीपुर थाना, निरीक्षक को अपराध निरीक्षक रसूलाबाद थाना, निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य को अपराध निरीक्षक शिवली थाना बनाया गया है।निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह को प्रभारी यातायात, निरीक्षक भोलेंद्र चतुर्वेदी को प्रभारी यूपी 112 बनाया गया है। वहीं निरीक्षक शैलेंद्र सिंह से सर्विलांस सेल का अतिरिक्त चार्ज वापस लिया है। उनके पास अब सिर्फ एसओजी टीम जिम्मेदारी है। जबकि निरीक्षक त्रदीप सिंह को सर्विलांस सेल का प्रभारी बनाया है। साथ ही साइबर थाना में तैनात मुख्य आरक्षी मयंकदीप सिंह, पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी विनय कुमार, नीरज शर्मा, धनंजय चौधरी को सर्विलांस सेल भेजा है। पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी सतेंद्र सिंह, आरक्षी प्रमोद सिंह, नीलेश कुमार आदि मौजूद रहे।