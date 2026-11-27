Kanpur News: राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर पांच गोआश्रय स्थल संचालक सम्मानित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:42 AM IST
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कानपुर देहात। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर गुुरुवार को माती स्थित विकास भवन सभागार में जिलास्तरीय कार्यक्रम हुआ। डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल और प्रबंधन करने वाले पांच गोआश्रय स्थल संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुबोध बरनवाल ने सभी को सम्मानित किया। लखनऊ के बीपी संस्थान से आए जनपदीय नोडल अधिकारी डॉ. जय सिंह ने पशुपालन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और निराश्रित गोवंश के संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा की। सीवीओ ने पशुपालकों और गोवंश पालकों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन और उचित देखभाल से दुग्ध उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही सम्मानित संचालकों के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। संचालन पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पंकज सचान ने किया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुबोध बरनवाल ने सभी को सम्मानित किया। लखनऊ के बीपी संस्थान से आए जनपदीय नोडल अधिकारी डॉ. जय सिंह ने पशुपालन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और निराश्रित गोवंश के संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा की। सीवीओ ने पशुपालकों और गोवंश पालकों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया।
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उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन और उचित देखभाल से दुग्ध उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही सम्मानित संचालकों के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। संचालन पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पंकज सचान ने किया।
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