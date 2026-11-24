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फतेहपुर। खागा तहसील के भोगलपुर गांव में सरकारी राशन दुकान की जांच में 78 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न कम मिला। सोमवार को कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच के बाद दुकान को निलंबित कर दिया गया। पूर्ति निरीक्षक अविनाश चंद्र पांडेय ने बताया, 12 नवंबर को एसडीएम खागा के साथ दुकान का निरीक्षण हुआ। राशन कार्डधारकों के बयान लिए गए और स्टॉक का सत्यापन हुआ। दुकान अन्नपूर्णा भवन से संचालित थी, पर स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला। जांच में 31 क्विंटल 33 किलो गेहूं, 47 क्विंटल 56 किलो चावल व तीन किलो चीनी कम मिली। दुकान का स्टॉक व मशीनें कब्जे में ली गईं। उमरा गांव की कोटेदार रन्नो देवी को राशन वितरण की जिम्मेदारी मिली। अपराध निरीक्षक रामाशीष यादव ने बताया कि मामले की जांच जारी है।