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Kanpur News: खाद्यान्न कालाबाजारी में उचित दर विक्रेता व उसके बेटे पर प्राथमिकी

Thu, 05 Nov 2026 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:19 AM IST
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FIR against fair price seller and his son for black marketing of food grains
झींझक। सरकारी राशन का वितरण न करने और खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के आरोप में प्रशासन ने उचित दर विक्रेता और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने दोनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मंगलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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सिकंदरा पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने मंगलपुर थाना में तहरीर दी। बताया कि संदलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नैपलापुर के कोटेदार ग्रेसा देवी व उनके बेटे अमित चौबे उर्फ अन्नू पर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत पर तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक सिकंदरा अशोक कुमार ने 18 जुलाई को निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट पर जिला पूर्ति निरीक्षक की ओर से ग्रेसा देवी की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दुकान को असवी के कोटेदार सत्येंद्र बाबू के यहां संबद्ध करने के साथ शेष स्टॉक उनको सौंपने के लिए निर्देश दिए गए थे।
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इसके बाद भी ग्रेसा देवी की ओर से खाद्यान्न जमा नहीं किया। इस पर विभाग की ओर से की गई जांच में कुल 121.87 क्विंटल खाद्यान्न का हिसाब नहीं मिला। इसमें 34.951 क्विंटल गेहूं, 57.939 क्विंटल चावल, 11.10 क्विंटल बाजरा, 9.17 क्विंटल ज्वार, 7.93 क्विंटल मक्का और 0.78 क्विंटल चीनी शामिल है। पूर्ति विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई को कोटे की दुकान निलंबित कर दी गई थी।
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आठ अगस्त को भौतिक सत्यापन में भी खाद्यान्न का अवशेष स्टॉक नहीं मिला। इस पर विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी गई थी। जिलाधिकारी से अनुमति मिलने पर कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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