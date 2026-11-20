Kanpur News: सात ब्लॉकों में 15.37 लाख लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 20 Nov 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए बृहस्पतिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में अभियान का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम प्रशासन ने फीता काटकर किया। अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने और लोगों को दवा सेवन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि फाइलेरिया यानी हाथीपांव गंभीर बीमारी है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही दवाओं का निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाए और दवा सेवन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए।
एडीएम प्रशासन अंकित शुक्ला ने स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को पात्र लोगों तक दवाएं पहुंचाने और उनके सेवन की निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा कि जिले के अकबरपुर, अमरौधा, मलासा, डेरापुर, राजपुर, रसूलाबाद और झींझक ब्लॉक में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 15 लाख 37 हजार 858 लोगों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, टीमों का गठन और नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करने और पात्र होने पर दवा का सेवन करने की अपील की। इधर झींझक, रसूलाबाद और डेरापुर में भी अभियान की शुरुआत की गई।
विज्ञापन
सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि फाइलेरिया यानी हाथीपांव गंभीर बीमारी है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही दवाओं का निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाए और दवा सेवन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए।
विज्ञापन
एडीएम प्रशासन अंकित शुक्ला ने स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को पात्र लोगों तक दवाएं पहुंचाने और उनके सेवन की निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा कि जिले के अकबरपुर, अमरौधा, मलासा, डेरापुर, राजपुर, रसूलाबाद और झींझक ब्लॉक में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 15 लाख 37 हजार 858 लोगों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, टीमों का गठन और नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करने और पात्र होने पर दवा का सेवन करने की अपील की। इधर झींझक, रसूलाबाद और डेरापुर में भी अभियान की शुरुआत की गई।