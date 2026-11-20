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सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि फाइलेरिया यानी हाथीपांव गंभीर बीमारी है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही दवाओं का निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाए और दवा सेवन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए।एडीएम प्रशासन अंकित शुक्ला ने स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को पात्र लोगों तक दवाएं पहुंचाने और उनके सेवन की निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा कि जिले के अकबरपुर, अमरौधा, मलासा, डेरापुर, राजपुर, रसूलाबाद और झींझक ब्लॉक में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 15 लाख 37 हजार 858 लोगों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, टीमों का गठन और नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करने और पात्र होने पर दवा का सेवन करने की अपील की। इधर झींझक, रसूलाबाद और डेरापुर में भी अभियान की शुरुआत की गई।