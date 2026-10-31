फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fed up with a female moneylender, a young man took his own life by hanging.

Kanpur News: सूदखोर महिला से तंग आकर युवक ने फंदा लगा दी जान

Sat, 31 Oct 2026 02:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Fed up with a female moneylender, a young man took his own life by hanging.
कानपुर। ग्वालटोली निवासी राहुल उर्फ पिंटू कुमार (35) ने कर्ज और ब्याज की वसूली के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर बृहस्पतिवार को फंदे से लटक कर जान दे दी। करवाचौथ पर पत्नी प्रिया को पति की मौत की खबर मिली तो वह बेसुध हो गई। राहुल ने मोहल्ले की एक महिला सूदखोर से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर राहुल ने खुदकुशी कर ली।
विज्ञापन

राहुल फजलगंज स्थित एक फैक्टरी में प्लास्टिक प्रिंटिंग का काम करता था। दो साल पहले उसकी शादी सिविल लाइंस निवासी प्रिया से हुई थी। 15 दिन पहले ही दंपती के घर बेटे का जन्म हुआ था। राहुल के शुक्लागंज के प्रेमनगर निवासी भाई विपिन के मुताबिक उसने शादी के समय मोहल्ले की एक महिला सूदखोर से करीब 50 हजार रुपये उधार लिए थे। शुरुआत में उसने कई किस्तें जमा कीं लेकिन बाद में आर्थिक परेशानी के चलते रुपये नहीं दे सका।
विज्ञापन

आरोप है कि महिला आए दिन घर पहुंचकर उससे गालीगलौज और अभद्रता करने लगी। कर्ज की वसूली के नाम पर राहुल की पत्नी के गहने भी अपने पास गिरवी रख लिए। विपिन के मुताबिक बीते सोमवार को राहुल अपनी पत्नी को बेटे के साथ मायके छोड़कर लौटा। इसके बाद वह महिला फिर उसके घर पहुंची। महिला ने उसे अपशब्द कहते हुए मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना के बाद से वह तनाव में था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बृहस्पतिवार शाम मोहल्ले के लोगों ने राहुल को दो दिन से घर से बाहर निकलते नहीं देखा। सूचना उसकी बहन पूनम को दी। पड़ोसी शिवम ने दरवाजे के नीचे से मोबाइल डालकर अंदर की फोटो खींची तो उसमें राहुल का शव फंदे से लटका नजर आया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा खोला और अंदर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।



.......
करवाचौथ पर उजड़ गया सुहाग
राहुल और प्रिया की शादी को अभी दो साल ही हुए थे। 15 दिन पहले उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। परिवार में नए सदस्य के आने की खुशियां थीं। करवाचौथ के दिन प्रिया को पति की मौत की खबर मिली। जिस दिन वह पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी उसी दिन उसका सुहाग उजड़ गया। नवजात बेटे के सिर से पिता का साया भी उठ गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed