Kanpur News: सूदखोर महिला से तंग आकर युवक ने फंदा लगा दी जान

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राहुल फजलगंज स्थित एक फैक्टरी में प्लास्टिक प्रिंटिंग का काम करता था। दो साल पहले उसकी शादी सिविल लाइंस निवासी प्रिया से हुई थी। 15 दिन पहले ही दंपती के घर बेटे का जन्म हुआ था। राहुल के शुक्लागंज के प्रेमनगर निवासी भाई विपिन के मुताबिक उसने शादी के समय मोहल्ले की एक महिला सूदखोर से करीब 50 हजार रुपये उधार लिए थे। शुरुआत में उसने कई किस्तें जमा कीं लेकिन बाद में आर्थिक परेशानी के चलते रुपये नहीं दे सका।आरोप है कि महिला आए दिन घर पहुंचकर उससे गालीगलौज और अभद्रता करने लगी। कर्ज की वसूली के नाम पर राहुल की पत्नी के गहने भी अपने पास गिरवी रख लिए। विपिन के मुताबिक बीते सोमवार को राहुल अपनी पत्नी को बेटे के साथ मायके छोड़कर लौटा। इसके बाद वह महिला फिर उसके घर पहुंची। महिला ने उसे अपशब्द कहते हुए मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना के बाद से वह तनाव में था।बृहस्पतिवार शाम मोहल्ले के लोगों ने राहुल को दो दिन से घर से बाहर निकलते नहीं देखा। सूचना उसकी बहन पूनम को दी। पड़ोसी शिवम ने दरवाजे के नीचे से मोबाइल डालकर अंदर की फोटो खींची तो उसमें राहुल का शव फंदे से लटका नजर आया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा खोला और अंदर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।.......राहुल और प्रिया की शादी को अभी दो साल ही हुए थे। 15 दिन पहले उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। परिवार में नए सदस्य के आने की खुशियां थीं। करवाचौथ के दिन प्रिया को पति की मौत की खबर मिली। जिस दिन वह पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी उसी दिन उसका सुहाग उजड़ गया। नवजात बेटे के सिर से पिता का साया भी उठ गया।