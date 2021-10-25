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उन्होंने बताया कि बिठूर थाना में फैक्टरी परिसर के मालिक रोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कानपुर देहात में रनियां थाना में घनश्याम व राम सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि रबी अभियान 2026-27 के तहत गेहूं की बुआई का समय है। जनपद में 5755 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को दी जा चुकी है। अभी 27837 मीट्रिक टन यूरिया का स्टाक है। फास्फेटिक उर्वरक में 12634 मीट्रिक टन डीएपी किसानों को बांटी जा चुकी है। अभी 5969 मीट्रिक टन डीएपी का स्टाक है।वहीं 6083 मीट्रिक टन एनपीके, 1875 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) और 250 मीट्रिक टन पोटाश उपलब्ध है। खाद की कमी नहीं है। फार्मर रजिस्ट्री, आधार, खतौनी एवं फसल संस्तुति के आधार पर किसान उर्वरक ले सकते हैं। दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। साधन सहकारी समिति, आईएफएफडीसी, थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, क्रय- विक्रय केंद्र, एग्री जक्ंशन केंद्र, कृषक प्रोड्यूसर कंपनी, इफको ई-बाजार, कृभको सेंटर एवं निजी उर्वरक दुकानों से उर्वरक ली जा सकती है। समस्या पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय कंट्रोल रूम नंबर मोबाइल नंबर 7839882512 पर पर संपर्क किया जा सकता है। जबकि साधन सहकारी समिति के लिए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के मोबाइल नंबर 9084110495 पर किसान संपर्क कर सकते हैं।