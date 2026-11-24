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आस्तान-ए-रफीकिया चिश्तिया के सज्जादानशीन मौलाना मुफ्ती अनफासुल हसन चिश्ती ने धार्मिक परंपरा के अनुसार उनके सिर पर दस्तार बांधकर सम्मानित किया। मौलाना अनफासुल हसन चिश्ती ने कहा कि कुरआन शरीफ को हिफ्ज करना बड़ी नेमत और सम्मान की बात है। हाफिज बनने के बाद कुरआन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना और दूसरों तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विज्ञापन

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने हाफिज फरहान अंसारी को मुबारकबाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कारी इरफान साहब, मुफ्ती आफताब आलम, हाफिज रजा हसन चिश्ती, हाफिज रिजवान रजा, तनवीर अंसारी मौजूद रहे। आस्तान-ए-रफीकिया चिश्तिया के सज्जादानशीन मौलाना मुफ्ती अनफासुल हसन चिश्ती ने धार्मिक परंपरा के अनुसार उनके सिर पर दस्तार बांधकर सम्मानित किया। मौलाना अनफासुल हसन चिश्ती ने कहा कि कुरआन शरीफ को हिफ्ज करना बड़ी नेमत और सम्मान की बात है। हाफिज बनने के बाद कुरआन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना और दूसरों तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने हाफिज फरहान अंसारी को मुबारकबाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कारी इरफान साहब, मुफ्ती आफताब आलम, हाफिज रजा हसन चिश्ती, हाफिज रिजवान रजा, तनवीर अंसारी मौजूद रहे।

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डेरापुर। कस्बा के रवींद्र नगर वार्ड में सोमवार को दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फहीम अंसारी के बेटे फरहान अंसारी (14) के मुकम्मल कुरआन शरीफ हिफ्ज (कंठस्थ) करने पर उनकी दस्तारबंदी कर उन्हें हाफिज की उपाधि से नवाजा गया। इस दौरान लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया।