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इसको लेकर मंगलवार रात पुलिस लाइन में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने सीओ राजीव सिरोही को प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। वहीं स्थानांतरित निरीक्षकों को पुष्प भेंट कर उनके कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पुलिस विभाग की गरिमा और जनता के विश्वास को बनाए रखने का संदेश दिया। इस मौके पर एएसपी आलोक प्रसाद, सीओ अकबरपुर संजय सिंह, सीओ डेरापुर धर्मेंद्र सिंह, सीओ सिकंदरा सिकंदरा सौरभ वर्मा, सीओ रसूलाबाद आलोक कुमार, सीओ यातायात विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

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कानपुर देहात। विधानसभा चुनाव से पहले जिले के कई पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण गैर जनपद किया गया है। इनमें सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही का मथुरा जिले में स्थानांतरण हुआ है। वहींं अकबरपुर थानाध्यक्ष हरमीत सिंह, भोगनीपुर थानाध्यक्ष सतीश सिंह, शिवली थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह, मंगलपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव, रसूलाबाद थानाध्यक्ष एसएन सिंह, साइबर थानाध्यक्ष अब्दुल कलाम, निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह, निरीक्षक महेश कुमार, टीआई विवेक यादव सहित 32 निरीक्षकों का अन्य जनपदों में स्थानांतरण हुआ है।