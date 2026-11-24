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थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि कुंदनपुर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक पिकअप को रोककर जांच की गई। पिकअप से आईपीएल ब्रांड की 50 बोरी डीएपी खाद बरामद हुई। चालक रामसिंह ने जो बिल दिखाए, वे संदिग्ध पाए गए। जिला कृषि अधिकारी की जांच में बिल गलत निकले। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह कानपुर नगर के मकसूदाबाद से घनश्याम के कहने पर खाद लाया था। बिल गलत मिलने पर पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने मकसूदाबाद स्थित ठिकाने पर छापा मारा। वहां अवैध रूप से यूरिया खाद तैयार की जा रही थी। पुलिस ने पिकअप और खाद को सीज कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर रामसिंह और घनश्याम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है।जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय ने बताया कि पुलिस की ओर से सोमवार सुबह नकली खाद पकड़ी जाने की जानकारी मिली थी। इसपर उन्होंने मौके पर जाकर बिल की जांच की तो चालक की ओर मंदाकिनी बीच भंडार कपूरपुर रूरा के नाम के बिल दिखाए। जबकि कपूरपुर रूरा में इस नाम से कोई दुकान पंजीकृत नहीं है। पिकअप में मिली आईपीएल ब्रांड की 50 बोरी डीएपी की गुणवत्ता जांचने के लिए एक नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जिला कृषि अधिकारी कानपुर नगर के समन्वय से मकसूदाबाद स्थित फैक्टरी का भंडाफोड़ करवाया गया है। नकली खाद बरामद होने के मामले में चालक सहित दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।