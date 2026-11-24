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सदर कोतवाली क्षेत्र के साईं विहार कालोनी निवासी कमलेश कुमार मलवां स्थित एक फैक्टरी में नौकरी करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि परिवार के लोग 10 नवंबर को दिल्ली गए थे। वह सोमवार सुबह घर में ताला बंद कर फैक्टरी चला गया था। जहां से रात करीब आठ बजे घर पहुंचा। मेन गेट व अंदर के कमरों का ताला टूटा पड़ा था। चोर दो अलमारियों का लाॅक तोड़कर आठ हजार रुपये की नकदी, दो सोने की अंगूठी, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी बिछिया चोरी कर ले गए थे। चोर नकदी समेत दो लाख के गहने चोरी कर ले गए। प्रभारी कोतवाल सुरेश सिंह चौहान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। फुटेज की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

फतेहपुर। फैक्टरी कर्मी के घर का ताला तोड़कर सोमवार को चोर नकदी और जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की है।