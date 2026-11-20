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खोजाफूल के पास हादसाग्रस्त हुई बस में सवार घायल रामबक्स व बस को बुकिंग पर ले जाने वाले सर्वेश गुप्ता ने बताया कि गांव से प्रतिवर्ष बस तीर्थ यात्रा के लिए जाती है। इस बार 12 नवंबर की शाम को वह लोग घर से निकले थे। तीर्थ यात्रा के सातवें दिन मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद रात 8:30 बजे वह लोग घर के लिए निकले थे। सात दिनों की थकान के चलते वह पूर्ण रूप से सतर्क थे। नींद दूर करने के लिए थर्मस में चाय भी रख ली थी। तड़के तीन बजे व चार बजे भी उन दोनों ने चालक से बस किनारे रोक कर चाय पी लेने के लिए कहा था लेकिन चालक उन्नाव पहुंचने पर बस रोकने की बात कहता रहा।खोजाफूल के पास चालक को झपकी आने से बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। वहीं घायल बबली, गिरजा देवी ने बताया कि वह व अधिकांश लोग सो रहे थे। सुबह साढ़े चार बजे के करीब तेज धमाका होने व सिर आगे वाली सीट पर टकराने से नींद टूटी। देखा तो बस हादसाग्रस्त हो गई थी। साथी श्रद्धालु घायल हो जाने पर बिलख रहे थे। हाईवे से गुजर रहे राहगीरों ने उनको बस से निकलवाने में मदद की।मौके पर सीओ सिकंदरा सौरभ वर्मा, थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह ने अपने वाहनों व एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सीएचसी से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज आए मरीजों का सीडीओ विधान जायसवाल, प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता ने हालचाल जाना। श्रद्धालुओं को दूसरे वाहनों से गंतव्य की ओर रवाना किया गया।....................रात में हुई थी बात, घर आने से कुछ घंटे पहले मिली मौत खबरहादसे में कृष्णवीर सिंह की मौत होने की जानकारी पर उनके परिजन रोते-बिलखते हुए मौके पर आ गए। भाई बलराम सिंह ने बताया कि भाई कृष्णवीर अविवाहित थे। वह, भाई व परिजन के साथ करीब 10 साल से हरदोई से आकर शुक्लागंज के चंपापुरवा में रह कर निजी नौकरी करते थे। वह घर से तीर्थ यात्रा पर निकलने के दौरान बहुत खुश थे। बुधवार रात करीब 10 बजे भाई से फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने सुबह सात बजे तक घर आ जाने की बात कही थी लेकिन सुबह साढ़े पांच बजे पर उनके पास साथी श्रद्धालुओं की ओर से हादसे में भाई की मौत होने की जानकारी मिली। परिजन शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को पैतृक गांव समसापुर बालामऊ ले गए।...................हलवाई का काम करते थे रामानंद यादवरामानंद की मौत पर उनके परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। भाई रविशंकर ने बताया कि भाई अविवाहित थे। वह हलवाई का काम कर जीवन यापन करते थे। तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के बाद भाई ने उनको सुबह तक घर आने की बात कही थी। वहीं बुकिंग पर बस लेकर गए सर्वेश ने बताया कि उनकी कृष्णवीर और रामानंद से अच्छी दोस्ती थी। दोनों को सफर के दौरान नींद नहीं आती थी। इसपर रात के दोनों लोग चालक के सामने वाली सीट पर बैठे थे। उसे नहीं मालूम था कि हादसा उससे दोनों दोस्तों को छीन लेगा। नहीं तो वह उन दोनों को भी आगे नहीं बैठने देता।.....................फायर ब्रिगेड ने पानी डाल साफ किया हाईवेकानपुर-इटावा हाईवे पर खोजाफूल के पास कच्ची घाटी के टीन लादकर ले जा रहे ट्रक में बस के टकरा जाने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों का मलबा व तेल फैल जाने से हाईवे की कानपुर जाने वाली लेन प्रभावित हो गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। इसके बाद हाईवे पर फैले तेल से कोई अन्य वाहन सवार हादसाग्रस्त न हो जाए। इसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलवाकर हाईवे पर फैले तेल को साफ करवाया गया। इस दौरान पुलिस कानपुर जाने वाले वाहनों को धीमी गति से निकालती रही। सुबह सात बजे के करीब यातायात पूर्ण रूप से बहाल हो सका।......................इन घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर1.शशांक (19) पुत्र सर्वेश2.सीता (50) पत्नी अनिल3.शिवम गुप्ता (19) पुत्र राजू4.वंश गुप्ता (18) पुत्र सुनील गुप्ता5.लक्ष्मी गुप्ता (25) पत्नी विजय6.गुड़िया (40) पत्नी राकेश7.पुष्पा (60) पत्नी जगदीश प्रकाश8.सुमन तिवारी (50) पत्नी सतीश9.राजू गुप्ता (55) पुत्र रामकिशन10.गुड़िया (45) पत्नी सुनील11.राजूकुमार (50) पुत्र गिरजाशंकर12. सर्वेश गुप्ता (50)...................इनका हुआ सीएचसी में उपचार1.सुभावती (38) पत्नी श्रवण कुमार2.ललिता (40) पत्नी दीपनारायण3.साधना मिश्रा (40) पत्नी हरदयाल4.उमा सिंह (56) पत्नी रामबक्स5.अंकित तिवारी (30) पुत्र सत्यनारायण6.गिरिजा देवी (50) पत्नी सत्यनारायण7.रामबक्स (55) पुत्र श्रीदेव सिंह8. बबली (50) पत्नी राजू गुप्ता9.सुहानी (21) पुत्री सर्वेश10.बेबी (40) पत्नी सर्वेश कुमार