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समारोह में लॉयर्स एसोसिएशन मैथा के अध्यक्ष राजेश राजपूत, उपाध्यक्ष शिववीर सिंह चौहान, महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, सहमंत्री आकांक्षा द्विवेदी, कोषाध्यक्ष अनुराग स्वर्णकार, ऑडिटर अजय कुमार और पुस्तकालय अध्यक्ष बलीशंकर को सम्मानित किया गया। एकीकृत बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह गौर भी मौजूद रहे। अधिवक्ता समिति अकबरपुर के अध्यक्ष बिपिन चंद्र दीक्षित, उपाध्यक्ष रुचि यादव, महामंत्री बृजेश पाल, सहमंत्री ध्रुव प्रकाश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष जगराम सिंह और ऑडिटर अमित कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया।इस दौरान पदाधिकारियों ने अधिवक्ता संगठनों के बीच आपसी सौहार्द, एकता और समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की एकजुटता न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही उनके हितों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। ऐसे आयोजन संगठनों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में दिलीप यादव, सुधीर भदौरिया, शिवकरण सिंह सेंगर, मनोज द्विवेदी, दिलीप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।