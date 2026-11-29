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सीडीओ ने निर्देश दिए कि क्लब कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। इसके लिए प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता, संवाद सत्र और मॉक पोल कराए जाएं। विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण की स्थिति जांचने और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी भी दी जाएगी। स्वीप के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और मतदाता शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक में बीएसए हरिओम सिंह, एडीआईओएस प्रशांत द्विवेदी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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कानपुर। जिले के सभी कॉलेजों और महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) गठित किए जाएंगे। इनके माध्यम से युवाओं को मतदान, मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर विशेष जोर रहेगा। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्लबों के गठन और संचालन की समीक्षा की गई।