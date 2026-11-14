Kanpur News: नाले की सफाई नहीं होने से उठ रही दुर्गंध, मच्छरों का बढ़ा प्रकोप

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कौरू गांव निवासी किसान विनोद कुमार कटियार, सुमित दिवाकर, सुधीर सिंह सेंगर और कैलाश कटियार ने बताया कि बारिश और घरों के परनालों के पानी की निकासी के लिए कौरू से हवासपुर तक नाले का निर्माण कराया गया था। कस्बे में दुकानदारों ने नाले के दोनों ओर टिनशेड और चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इससे नाले की सफाई नहीं हो पा रही है।बारिश के दौरान कौरू, अलियापुर और फरीदापुर के किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलभराव से नष्ट हो जाती है। बताया कि वर्ष 2024 में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 15 दिन तक धरना दिया था। उस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को नोटिस भी दिए थे लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एसडीएम सिकंदरा रिदिम आनंद ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। जानकारी कराकर कार्रवाई की जाएगी।