Kanpur News: नाले की सफाई नहीं होने से उठ रही दुर्गंध, मच्छरों का बढ़ा प्रकोप
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:39 AM IST
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संदलपुर। कौरू-हवासपुर नाले की सफाई न होने से गंदगी से पटा पड़ा हुआ है। दुकानदारों के अतिक्रमण कर इसके ऊपर चबूतरे बना लिए हैं। करीब तीन किलोमीटर लंबा नाला पूरी तरह चोक पड़ा है। गंदा पानी जमा होने के कारण क्षेत्र में दुर्गंध फैलने के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है।
कौरू गांव निवासी किसान विनोद कुमार कटियार, सुमित दिवाकर, सुधीर सिंह सेंगर और कैलाश कटियार ने बताया कि बारिश और घरों के परनालों के पानी की निकासी के लिए कौरू से हवासपुर तक नाले का निर्माण कराया गया था। कस्बे में दुकानदारों ने नाले के दोनों ओर टिनशेड और चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इससे नाले की सफाई नहीं हो पा रही है।
बारिश के दौरान कौरू, अलियापुर और फरीदापुर के किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलभराव से नष्ट हो जाती है। बताया कि वर्ष 2024 में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 15 दिन तक धरना दिया था। उस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को नोटिस भी दिए थे लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एसडीएम सिकंदरा रिदिम आनंद ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। जानकारी कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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कौरू गांव निवासी किसान विनोद कुमार कटियार, सुमित दिवाकर, सुधीर सिंह सेंगर और कैलाश कटियार ने बताया कि बारिश और घरों के परनालों के पानी की निकासी के लिए कौरू से हवासपुर तक नाले का निर्माण कराया गया था। कस्बे में दुकानदारों ने नाले के दोनों ओर टिनशेड और चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इससे नाले की सफाई नहीं हो पा रही है।
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बारिश के दौरान कौरू, अलियापुर और फरीदापुर के किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलभराव से नष्ट हो जाती है। बताया कि वर्ष 2024 में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 15 दिन तक धरना दिया था। उस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को नोटिस भी दिए थे लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एसडीएम सिकंदरा रिदिम आनंद ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। जानकारी कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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