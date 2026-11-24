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नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का निर्माण कराया जा रहा है। स्थल पर लगे विभागीय सूचना बोर्ड के अनुसार योजना की अनुबंधित लागत 2.8 करोड़ रुपये है। वहीं, जल जीवन मिशन के आधिकारिक पोर्टल पर इसकी स्वीकृत लागत 347.44 लाख रुपये दर्ज है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत योजना अब भी निर्माणाधीन है।ग्रामीण राकेश सिंह, उमेश सिंह, महेश सिंह, किरपाल गुप्ता, रंजीत पाल, किशनदत्त शर्मा, रमाकांत विश्वकर्मा, भूप पटेल, सीताराम पाल, बुधराज सिंह, विनोद शर्मा और गुड्डन रैदास सहित अन्य ने बताया कि गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। योजना पूरी होने से घरों तक पानी पहुंचने की उम्मीद थी लेकिन निर्माण अधूरा होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से योजना की जांच कराने, अधूरे निर्माण को पूरा कराने और जल्द जलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है।जल निगम के जेई इमरान ने बताया कि अभी तक फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जल्द ही पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।इनसेटसरकारी आंकड़े बयां कर रहे हकीकतपोर्टल के अनुसार योजना पर अब तक 106.47 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया है। इसके बावजूद निर्माण की भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत तक ही पहुंच सकी है। सबसे गंभीर स्थिति जलापूर्ति की है, जिसे पोर्टल पर शून्य प्रतिशत दर्शाया गया है। यानी योजना पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च दर्ज होने के बाद भी ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। स्वीकृति के तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी योजना का अधूरा रहना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।इनसेटभवन बना लेकिन पानी की सुविधा का इंतजारपरिसर में पेयजल योजना का भवन बना हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन दरवाजे बंद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योजना का काम अधूरा पड़ा है। जिस उद्देश्य से लाखों रुपये खर्च कर पेयजल योजना तैयार कराई जा रही है, उसका लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। योजना पूरी नहीं होने से सरकार की हर घर नल से जल पहुंचाने की मंशा भी अधूरी साबित हो रही है।लंबे समय से पानी की समस्याफोटो-19-फतेहपुर : बुधराज सिंह। संवादबरौलिया निवासी बुधराज सिंह ने बताया कि गांव में पानी की समस्या काफी समय से बनी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनने से उम्मीद जगी थी कि घरों तक पानी पहुंचेगा लेकिन निर्माण अधूरा होने से ग्रामीणों को निराशा हाथ लगी है।फोटो-20-फतेहपुर : विनोद शर्मा। संवादबरौलिया निवासी विनोद शर्मा ने बताया कि सरकार ने हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये की योजना बनाई है लेकिन गांव में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।फोटो-21-फतेहपुर : गुड्डन रैदास। संवादगुड्डन रैदास, निवासी बरौलिया ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपये खर्च होने और निर्माण 50 प्रतिशत पूरा होने की बात दर्ज है जबकि ग्रामीणों को अब तक पानी नहीं मिला। आखिर योजना कब पूरी होगी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है।फोटो-22-फतेहपुर : सीताराम पाल। संवादबरौलिया निवासी सीताराम पाल ने बताया कि पेयजल संकट से ग्रामीणों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर अधूरे निर्माण की जांच करनी चाहिए और जल्द पानी की आपूर्ति शुरू करानी चाहिए।