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पनकी के ग्राम कपली निवासी रितु सिंह पत्नी शंभू सिंह ने पीएम आवास योजना के तहत मकान के लिए डूडा कार्यालय में आवेदन किया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात दीपक यादव उर्फ राजा यादव से हुई। आरोप है कि दीपक ने सरकारी आवास दिलाने का भरोसा दिया। इसके लिए 1.77 लाख रुपये ले लिए। करीब एक माह बाद दीपक ने रितु को पनकी स्थित शहरी गरीब आवास योजना (कांशीराम) के भवन संख्या 286/5 पर कब्जा दिला दिया। बिजली मीटर लगवाने के लिए रितु ने आवेदन किया तो पता चला कि इस पते पर दलाल दीपक ने अपने नाम से मीटर के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था।महिला को शक हुआ तो उसने तहसील दिवस में शिकायत की। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्कालीन एसीएम चतुर्थ ने आवास आवंटन का सत्यापन किया तो आवंटन पत्र फर्जी मिला। सत्यापन रिपोर्ट में तत्कालीन जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर भी पाए गए। सबसे बड़ी बात ये आवंटन पहले एक महिला के नाम किया गया था जिसकी मृत्यु के बाद इसपर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद आवास के फर्जी कागज बनाकर आवंटित कर दिया था। इस पर महिला ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने दीपक उर्फ राजा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।