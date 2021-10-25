Kanpur News: बम्हनौती टीम को हराकर दीक्षिताइनपुर ने जीता टूर्नामेंट का पहला मैच
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:05 AM IST
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बरौर। जलालपुर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को चार मैच खेले गए। पहला मैच बम्हनौती टीम को हराकर दीक्षिताइनपुर टीम ने जीता। पहला मैच बम्हनौती टीम ने खेलते हुए निर्धारित 10 ओवर में 107 रन बनाए। जवाब में दीक्षिताइनपुर की टीम ने 10 ओवर में छह विकेट खोकर 108 रन बनाकर मैच जीत लिया।
वहीं, दूसरा मैच जलालपुर और हैदरपुर टीम के बीच खेला गया। जलालपुर की टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 90 रन बनाए। जवाब में हैदरपुर की टीम 81 रन ही बना सकी। जलालपुर की टीम को विजयी घोषित किया गया। तीसरा मैच अकबरपुर और कुंभी की टीम के बीच खेला गया। जिसमें अकबरपुर की टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 91 रन 6 विकेट खोकर बनाए।
जवाब में कुंभी की टीम के खिलाड़ी पांच विकेट खोकर नब्बे रन ही बना सके। अकबरपुर टीम विजयी रही। चौथा मैच सूर्यपुर और देवीपुर टीम के बीच खेला गया। सूर्यपुर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 79 रन बनाए। जवाब में देवीपुर की टीम 10 ओवर में पांच विकेट खोकर 78 रन ही बना सकी। सूर्यपुर टीम को विजयी घोषित किया गया। यहां अमित सचान, विपिन सचान व डॉ. विश्वजीत सचान ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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वहीं, दूसरा मैच जलालपुर और हैदरपुर टीम के बीच खेला गया। जलालपुर की टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 90 रन बनाए। जवाब में हैदरपुर की टीम 81 रन ही बना सकी। जलालपुर की टीम को विजयी घोषित किया गया। तीसरा मैच अकबरपुर और कुंभी की टीम के बीच खेला गया। जिसमें अकबरपुर की टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 91 रन 6 विकेट खोकर बनाए।
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जवाब में कुंभी की टीम के खिलाड़ी पांच विकेट खोकर नब्बे रन ही बना सके। अकबरपुर टीम विजयी रही। चौथा मैच सूर्यपुर और देवीपुर टीम के बीच खेला गया। सूर्यपुर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 79 रन बनाए। जवाब में देवीपुर की टीम 10 ओवर में पांच विकेट खोकर 78 रन ही बना सकी। सूर्यपुर टीम को विजयी घोषित किया गया। यहां अमित सचान, विपिन सचान व डॉ. विश्वजीत सचान ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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