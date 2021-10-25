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Kanpur News: दिवाली पर बाजारों में खूब बरसा धन, 125 करोड़ से अधिक का कारोबार

Wed, 11 Nov 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:01 AM IST
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Diwali brings in a lot of money in markets, with turnover exceeding Rs 125 crore.
कानपुर देहात। धनतेरस से लेकर दिवाली तक जिले के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। त्योहार पर खरीदारी के लिए उमड़ी ग्राहकों की भीड़ से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मिठाई, पटाखे और गिफ्ट बाजार में खूब खरीदारी हुई।
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कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक, जिले में दिवाली पर करीब 125 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है। अकबरपुर, पुखरायां, रसूलाबाद, झींझक, रूरा, शिवली, सिकंदरा, रानियां और मूसानगर जिले के प्रमुख बाजार हैं। त्योहार पर इन बाजारों में सुबह से देर रात तक चहल-पहल रही। ऑटोमोबाइल बाजार में करीब 72 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में लगभग 15 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई।
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सराफा बाजार में भी करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। मिठाई, गिफ्ट पैक, किराना और मिट्टी की मूर्तियों व दीपों की बिक्री से करीब 11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कपड़ा बाजार में लगभग आठ करोड़ और पटाखों के कारोबार में दो करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री का अनुमान है। उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष मोनू गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष धनतेरस से दिवाली तक बाजार पर सकारात्मक रुख रहा है। लोगों ने त्योहार पर जमकर खरीदारी की है। दिवाली के बाद भी भाई दूज को लेकर गिफ्ट और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। अभी और भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।
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बहनें आज भाइयों के करेंगी तिलक
कानपुर देहात। दिवाली व गोवर्धन पूजा के बाद बुधवार को बहनें अपने भाइयों को तिलक कर भाई दूज मनाएंगी और उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। ज्योतिषाचार्य राम अवतार दीक्षित ने बताया कि पंचांग के अनुसार भाई दूज (यम द्वितीया) 11 नवंबर को मनाया जाएगा। भाइयों को तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 बजे दोपहर 3:20 बजे तक रहेगा। द्वितीय तिथि 10 नवंबर को दोपहर दो बजे से शुरू होगी, जो 11 नवंबर को दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगी। (संवाद)
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