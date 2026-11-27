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एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि अपने सांविधानिक दायित्वों और अधिकारों के आत्ममंथन का अवसर है। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श तभी सार्थक हैं, जब वे व्यवहार में भी दिखाई दें। कहा कि न्यायालय परिसर में 13 वर्षों से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर नहीं, संस्था का अपना बार भवन नहीं और वादकारियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है।बताया कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले द्वारा अपनी निधि से सहयोग एवं शासन स्तर पर पैरवी का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद भी इस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं की चैंबर और बार भवन की मांग वर्षों पुरानी है। यह किसी व्यक्तिगत सुविधा का विषय नहीं, बल्कि बार संस्था की गरिमा और न्यायिक कार्य की आवश्यकताओं से जुड़ा प्रश्न है। अब इस विषय पर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।पूर्व अध्यक्ष संपतलाल यादव ने कहा कि न्यायालय परिसर में वादकारी सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार है, लेकिन उसके बैठने तक की व्यवस्था न होना व्यवस्था की गंभीर कमी है। अधिवक्ताओं को भी सम्मानजनक कार्यस्थल मिलना चाहिए। बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय के लिए इन मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। इस विषय को अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। इस दौरान महामंत्री नरेंद्र सिंह सेंगर, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, संयुक्त मंत्री अवधेश निर्मल, श्याम सिंह, वीरेंद्र पाल, सद्दाम आदि मौजूद रहे।