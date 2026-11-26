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कानपुर। अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से व आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई है। सुरेंद्र का कहना है कि बुधवार को वह कचहरी स्थित चेंबर में बैठे थे तभी दोपहर 1:22 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आई। कॉलर ने अधिवक्ता वरुण आर्य से रुपयों के लेनदेन की बात कही। जब सुरेंद्र ने उससे वरुण से बात करने के लिए कहा तो कॉलर ने उनसे फोन पर गाली-गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी। सुरेंद्र ने फोन नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाने और कार्रवाई करने की मांग की है। (संवाद)