Kanpur News: युवजन सभा का जिलाध्यक्ष बनने के लिए सात लाख में डील, चैट वायरल

विज्ञापन





सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो और चैट में उल्लेख किया गया है कि कानपुर उत्तर में युवा मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए सात लाख रुपये में डील हो गई है। सूची आने का इंतजार करो और स्वागत की तैयारी करो। हालांकि भाजपा के उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने इसे फर्जी चैट बताया। यह भी कहा कि उसी चैट को देखते हुए वायरल किया गया वीडियो भी फर्जी है। अंशु ठाकुर उनकी समिति में जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने उससे या किसी अन्य से न तो किसी पद के लिए रुपये मांगे और न ही किसी से पैसा लिया है। विज्ञापन



वहीं, भाजपा उत्तर जिले के उपाध्यक्ष अंशु ठाकुर ने भी बताया कि यह चैट और वीडियो फर्जी है। इसे भाजपा उत्तरी जिलाध्यक्ष की छवि खराब करने के लिए वायरल किया गया है। वह 31 अक्तूबर को आयुक्त को पत्र देकर इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करेंगे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो और चैट में उल्लेख किया गया है कि कानपुर उत्तर में युवा मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए सात लाख रुपये में डील हो गई है। सूची आने का इंतजार करो और स्वागत की तैयारी करो। हालांकि भाजपा के उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने इसे फर्जी चैट बताया। यह भी कहा कि उसी चैट को देखते हुए वायरल किया गया वीडियो भी फर्जी है। अंशु ठाकुर उनकी समिति में जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने उससे या किसी अन्य से न तो किसी पद के लिए रुपये मांगे और न ही किसी से पैसा लिया है।वहीं, भाजपा उत्तर जिले के उपाध्यक्ष अंशु ठाकुर ने भी बताया कि यह चैट और वीडियो फर्जी है। इसे भाजपा उत्तरी जिलाध्यक्ष की छवि खराब करने के लिए वायरल किया गया है। वह 31 अक्तूबर को आयुक्त को पत्र देकर इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करेंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

कानपुर। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू का फर्जी पत्र वायरल होने के 24 घंटे के भीतर शुक्रवार को भाजपा के उत्तरी जिला उपाध्यक्ष अंशु ठाकुर की तरफ से व्हाट्सएप पर चैट वायरल हुआ। इसमें वह युवजन सभा का जिलाध्यक्ष बनने के लिए उत्तरी जिलाध्यक्ष को सात लाख रुपये देने का दावा कर रहा है। यह चैट पार्टी में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अमर उजाला इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता। उधर, उत्तरी जिलाध्यक्ष ने इसे फर्जी वीडियो बताया है। अंशु ने भी फर्जी बताते हुए कहा कि इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वह 31 अक्तूबर को पुलिस आयुक्त से मिलेंगे।