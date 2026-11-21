कानपुर: राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड, पटकापुर चौकी इंचार्ज निलंबित, बिल्डरों की गिरफ्तारी न करने पर कार्रवाई
Kanpur News: राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड मामले में आरोपी बिल्डरों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह को निलंबित कर दिया है। सीपी द्वारा तीन दिन में गिरफ्तारी के निर्देश के बावजूद पांच दिन बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
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कानपुर में पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में लगी आग की पहली गाज चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह पर गिरी है। घटना के पांच दिन बाद भी आरोपी बिल्डरों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। 16 नवंबर को तड़के पांच फीट चौड़ी सड़क पर स्थित राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग लगी थी।
लपटों और धुएं से बचने के प्रयास में एक महिला व किशोर की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। घटनास्थल पर पहले ही दिन पहुंचे सीपी ने आरोपी बिल्डरों मोहित तिवारी, सफीक, मन्नू रहमान, सरबजीत कौर और प्यारे खान की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। सीपी ने बताया कि तीन दिन के भीतर गिरफ्तारी की बात कही गई थी।
प्रशांत सिंह की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया
हालांकि, पांच दिन बीतने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा जबकि उनके परिजन अग्रिम जमानत की फिराक में है। दरोगा प्रशांत सिंह की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इलाकाई लोगों ने यहां तक शिकायत की थी कि घटना की शाम एक आरोपी चौकी में भी बैठकर दरोगा से बातें करते देखा गया था। इसी लापरवाही में प्रशांत को निलंबित कर दिया गया है।