कानपुर: मंधना में कटखने बंदरों का आतंक, छत पर जाते ही दौड़ाते हैं झुंड, बच्चों-बुजुर्गों पर हमले का खतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 26 Nov 2026 01:52 PM IST
सार
Kanpur News: मंधना क्षेत्र में कटखने बंदरों के झुंड घरों की छतों पर डेरा जमाए रहते हैं और छत पर जाते ही लोगों को दौड़ा लेते हैं, जिससे लोग सर्दी में धूप सेंकने से भी कतरा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए नगर निगम व संबंधित विभाग से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।
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विस्तार
कानपुर में बिठूर के मंधना क्षेत्र में कटखने बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदरों के झुंड घरों की छतों पर डेरा जमाए रहते हैं और छत पर जाने वाले लोगों को देखते ही दौड़ा लेते हैं। इनके डर से लोग अपने ही घरों की छत पर जाने से भी कतरा रहे हैं। आलम यह है कि सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद लोग छतों पर बैठकर धूप तक नहीं सेंक पा रहे हैं।
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स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र में बंदरों के हमले का खतरा लगातार बना रहता है। बीते वर्ष 2025 में एक बुजुर्ग महिला बंदर के दौड़ाने पर छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद से लोगों में बंदरों को लेकर भारी दहशत है।
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बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक खतरा
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बंदरों के आतंक से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद बंदरों को पकड़ने या इनसे निजात दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से अभियान चलाकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।