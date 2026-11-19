कानपुर: 1.86 करोड़ रुपये की आईटीसी हड़पी, दो बोगस फर्मों के संचालाकों पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur News: चकेरी क्षेत्र में एसआईबी की जांच में दो बोगस फर्मों द्वारा करीब 1.86 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी हासिल कर दूसरी फर्मों को पासऑन करने का बड़ा खुलासा हुआ है। सहायक आयुक्त कविता श्रीवास्तव की तहरीर पर चकेरी पुलिस ने संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कानपुर के चकेरी में बोगस फर्मों के जरिये करोड़ों की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा की जांच में दो बोगस फर्मों के करीब 1.86 करोड़ रुपये की आईटीसी हासिल कर दूसरी फर्मों को पासऑन करने का खुलासा किया है।
सहायक आयुक्त कविता श्रीवास्तव ने दोनों फर्म संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक आयुक्त कविता श्रीवास्तव के मुताबिक जांच में दहेली सुजानपुर की अलीमा ट्रेडर्स के संचालक मोहम्मद शाहजेब ने 92.54 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी हासिल की। फर्म ने आयरन स्क्रैप की खरीद मिसबाह इंटरप्राइजेज और शायरा इंटरप्राइजेज से दिखाई थी।
आरोपों की जांच में जुटी पुलिस
हालांकि, दोनों फर्मों के संचालकों ने शपथपत्र देकर स्पष्ट किया कि उन्होंने अलीमा ट्रेडर्स को आयरन स्क्रैप नहीं, बल्कि जानवर बेचे थे। वहीं, विश्वनाथ इंटरप्राइजेज की संचालिका जवाहर नगर निवासी निशा शर्मा ने 93.75 लाख रुपये की आईटीसी पासऑन की। कार्यवाहक थाना प्रभारी जावेद अहमद ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है।