जालौन: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, भागने के दौरान तीन और बाइकों को रौंदा, चार-पांच लोग चोटिल
Jalaun News: आटा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मजदूरी करने जा रहे बाइक सवार युवक की मौत हो गई व चचेरा भाई घायल हो गया। वहीं, भागने के दौरान ट्रक ने तीन अन्य बाइकों को टक्कर मारकर चार-पांच लोगों को चोटिल कर दिया।
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जालौन जिले में राठ-चंडौत मार्ग पर आटा थाना क्षेत्र के सूरहती गांव के पास गुरुवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई घायल हो गया। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक का पीछा करने के दौरान चालक ने तीन अन्य बाइकों को भी टक्कर मार दी, जिससे चार-पांच लोग चोटिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और शव कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने सुबह करीब नौ बजे सड़क पर जाम लगाकर शव नहीं उठने दिया।
जाम के चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत चार थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। सूरहती गांव निवासी ज्ञानेंद्र पुत्र संतराम (19) अपने चचेरे भाई आकाश के साथ बाइक से इटौरा मजदूरी करने जा रहा था। गांव से करीब सौ मीटर आगे पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में ज्ञानेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई आकाश घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
चार-पांच अन्य लोग चोटिल हो गए
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आकाश को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।उधर, हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से भागने लगा। पीछे से बाइक सवारों ने ट्रक का पीछा किया तो चालक ने रास्ते में तीन अन्य बाइकों को भी टक्कर मार दी। इससे चार-पांच अन्य लोग चोटिल हो गए। लगातार टक्कर मारते हुए ट्रक के निकलने से मार्ग पर अफरातफरी मच गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।
सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें
सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने राठ-चंडौत मार्ग पर जाम लगा दिया और शव को उठाने से रोक दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर एसडीएम कालपी विनय कुमार मौर्य, सीओ कालपी सदानंद समेत चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की नाराजगी के चलते मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।