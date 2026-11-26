जालौन जिले में राठ-चंडौत मार्ग पर आटा थाना क्षेत्र के सूरहती गांव के पास गुरुवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई घायल हो गया। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक का पीछा करने के दौरान चालक ने तीन अन्य बाइकों को भी टक्कर मार दी, जिससे चार-पांच लोग चोटिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और शव कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने सुबह करीब नौ बजे सड़क पर जाम लगाकर शव नहीं उठने दिया।

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जाम के चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत चार थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। सूरहती गांव निवासी ज्ञानेंद्र पुत्र संतराम (19) अपने चचेरे भाई आकाश के साथ बाइक से इटौरा मजदूरी करने जा रहा था। गांव से करीब सौ मीटर आगे पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में ज्ञानेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई आकाश घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।