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कानपुर। सेवा मेले में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (नीमा) एवं महिला फोरम की ओर से सेवा स्टाल लगाया गया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने स्टाल का निरीक्षण कर नीमा और महिला फोरम के कार्यों की जानकारी ली। नीमा की प्रदेश सचिव डॉ. वंदना पाठक के नेतृत्व में संचालित स्टाल पर महिलाओं और पुरुषों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहां पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंचकर्म चिकित्सा, स्त्री रोग, पीसीओडी, निसंतानता और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे विषयों पर भी परामर्श दिया जा रहा है। स्टाल में डॉ. निरंकार गोयल, डॉ. मनीष यादव, डॉ. सुधीर पांडेय, डॉ. हेमंत सिंघल, डॉ. ऋतु सिंघल, डॉ. आरके कटियार, डॉ. वंदना कटियार, डॉ. प्रतिभा गुप्ता, डॉ. स्वाति गुप्ता, डॉ. अर्चना त्रिपाठी सहभागिता कर रहे हैं। (ब्यूरो)