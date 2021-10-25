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डेरापुर नगर में बलाई बुजुर्ग मार्ग किनारे राजस्व कॉलोनी निर्माण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जुलाई में ठेकेदार चयन के लिए ई-निविदाएं मांगी गई थीं। इसमें सबसे कम बोली लगाने पर सीतापुर के बेनी सरायं निवासी वीरेंद्र कुमार की मेसर्स सुरेंद्र ट्रेडर्स को 11.18 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया। जुलाई के अंत में ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू कराया। इसकी एवज में पहली किस्त में ठेकेदार को 22 लाख का भुगतान कर दिया गया।इसी बीच ई-निविदा में शामिल रहे एक प्रतिद्वंद्वी ठेकेदार ने ढाई माह पहले मेसर्स सुरेंद्र ट्रेडर्स की ओर से ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए अभिलेखों पर संदेह जताकर शासन में शिकायत की। तब इसकी जांच कराई गई। ठेका फर्म की ओर से नौ करोड़ के कार्याें को कराने के पहले के अनुभव के प्रमाणपत्रों की जांच कराई तो वे सही नहीं मिले। इस पर फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया। विभागीय जानकारों का कहना है कि ठेकेदार अब तक 30 लाख से अधिक का निर्माण करा चुका है। अब शेष योजना लागत 10.88 करोड़ रुपये के अनुसार दूसरी फर्म को ठेका देने की तैयारी है। इधर निरस्त किए गए ठेकेदार पर 1.10 करोड़ जमानत राशि जब्त करने और 2.20 करोड़ पेनाल्टी लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।बयानराजस्व कॉलोनी निर्माण की ई-निविदा अधीक्षण अभियंता स्तर से की गई थी। अनुभव संबंधी अभिलेख सही नहीं मिलने पर सीतापुर की मेसर्स सुरेंद्र ट्रेडर्स का ठेका निरस्त कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई अधीक्षण अभियंता के स्तर पर की जानी है। -स्वाति सोनकर, सहायक अभियंता आरईडीडेरापुर में राजस्व कॉलोनी निर्माण करा रही सीतापुर की फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदार की ओर से काम अत्यंत धीमी गति से कराया जा रहा था। अब दूसरा ठेकेदार तय कर काम कराया जाएगा। -मार्शल कुमार, एक्सईएन आरईडी