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मौदहा (हमीरपुर) कस्बे के गायत्री शक्तिपीठ में पांच दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण का मंगलवार को समापन हो गया। समापन पर पूर्णाहुति के साथ दीप महायज्ञ हुआ। मुख्य टोलीनायक पूरन चंद्राकर ने गायत्री भक्ति, भारतीय संस्कृति और युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों का संदेश दिया। चतुर्थ दिवस नारी जागरण के संदेश के साथ मशाल यात्रा निकाली गई। बालिका आराध्या ने बेटियों के महत्व पर प्रस्तुति देकर लोगों को भावविभोर किया। दीप महायज्ञ में 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर सामाजिक जागरण का संकल्प लिया। अंतिम दिन विद्यारंभ, अन्नप्राशन, नामकरण और दीक्षा संस्कार कराए गए। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूर्णाहुति हुई। (संवाद)