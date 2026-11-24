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उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 21 और 22 नवंबर को झांसी में सीनियर महिला शतरंज चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश की 48 खिलाड़ियों ने छह चक्रों में अपनी रणनीति का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। इनमें शहर की आकृति गुप्ता भी शामिल हैं।कानपुर चेस एसोसिएशन के सचिव दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता में शहर से छह खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इनमें निकिता निषाद पांचवें, तनु निषाद नौवें और प्रशंसा वर्मा 16वें स्थान पर रहीं जबकि झांसी की पूर्वी राजपूत, वाराणसी की विधि एंजेलिना और प्रयागराज की प्रिया यादव टीम में जगह बनाने में सफल रहीं हैं। आकृति के चयन पर कानपुर के शतरंज खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने खुशी जताई।