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रनियां में खानचंदपुर-मटियामऊ मार्ग पर डंप किए गए क्रोमियम के 20 साल से ज्यादा खुले में पड़े रहने व बाद में किस्तों में हुए निस्तारण से खानचंदपुर सहित 11 स्थानों का भूजल दूषित हुआ। इससे लोगों के शरीर में क्रोमियम, मर्करी व फ्लोराइड जैसे घातक तत्व का असर दिखने लगा। एनजीटी ने प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की जांच करवाने व प्रभावी इलाज देकर लोगों को क्रोमियम के खतरे से बचाने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक माह अभियान चलाकर 90 लोगों के रक्त व पेशाब के नमूने लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में जांच करवाई जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग के पास बजट न होने से मई व जून में जांच के लिए भेजे गए सैंपल की जांच का भुगतान नहीं हो सका था। इसपर डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की ओर से विभाग को रिपोर्ट नहीं दी गई थीं। शासन से जांच के लिए बजट मिलने पर अक्तूबर में विभाग की ओर से 90 नए लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। साथ ही पहले करवाई जांचों की रिपोर्ट लेने के लिए भुगतान किया था।अब जाकर इंस्टीट्यूट की ओर से विभाग को 90 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट में अधिकांश लोगों में मानक से ज्यादा क्रोमियम व कुछ में मरकरी मिलने पर लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किस्तों में हो रहे निस्तारण से क्रोमियम का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉ. आशीष वाजपेयी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में 88 लोगों में तय मानक से कुछ ज्यादा क्रोमियम व तीन लोगों में मरकरी पाई गई है। किसी भी व्यक्ति में क्रोमियम व मरकरी से होने वाले प्रभाव के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं।इतने लोगों में मिल चुका है मानक से अधिक क्रोमियम व मर्करीरनियां के खानचंदपुर व इसके आसपास के क्षेत्र में 20 साल से अधिकर समय तक क्रोमियम डंप रहा। इससे दूषित हुए भूजल से लोगों के शरीर में क्रोमियम, मरकरी व फ्लोराइड जैसे घातक तत्व पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अक्तूबर से लेकर मार्च माह तक 1028 लोगों की जांच कराई। जांच में 947 में मानक से अधिक क्रोमियम, 45 में मरकरी पाया जा चुका है।95 हजार मीट्रिक टन डंप था क्रोमियम कचराखानचंदपुर मटियामऊ रोड पर 95 हजार मीट्रिक टन क्रोमियम डंप था। एनजीटी की सख्ती दिखाने के बाद कुंभी स्थित रैमिकी कंपनी को 89, 500 मीट्रिक टन व भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 5500 मीट्रिक टन क्रोमियम उठाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों कंपनियों ने अपने तय लक्ष्य के सापेक्ष क्रोमियम की उठान करवा ली है। डंप स्थल पर कुछ मिट्टी में मिश्रित क्रोमियम पड़ा है।क्रोमियम, मरकरी से यह हो सकती समस्यासरवनखेड़ा पीएचसी अधीक्षक डॉ. राकेश यादव ने बताया कि स्वस्थ्य शरीर में 1.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर क्रोमियम, 20 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मरकरी होना चाहिए। जिनके शरीर में मानक से अधिक क्रोमियम पहुंच जाता है उनके शरीर में खुजली, शरीर में चकत्ते, दांतों का पीला होना और मसूड़ों में सूजन आदि जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। लिवर पर भी असर पड़ने लगता है। इसी तरह मरकरी की मात्रा अधिक होने पर क्रिटनिन बढ़ने लगता है। इस लिए प्रभावित क्षेत्र के लोगों की एलएफटी, केएफटी जांच भी कराई जा रही है। फिलहाल किसी में गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं। सभी व्यक्ति स्वस्थ्य पाए गए हैं।बयान-शासन की ओर से बजट मिलने के बाद पूर्व में अटकीं जांच रिपोर्ट मंगवाई गई हैं। कुछ रिपोर्ट शेष हैं। विभाग की ओर से रोस्टर के हिसाब से क्रोमियम प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की सेहत की निगरानी की जा रही है। विभाग की ओर से जल्द ही अगले चरण की सैंपलिंग करवाई जाएगी।- डॉ. जय गोविंद, सीएमओ