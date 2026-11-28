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जिले में संचालित 1922 परिषदीय स्कूलों में 1,29,184 बच्चे पंजीकृत हैं। शासन की ओर से इनके के अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते-मोजे और स्कूल बैग खरीदने के लिए 1200 रुपये की धनराशि भेजी जाती है। इसके बावजूद जिन अभिभावकों के खातों में अभी तक धनराशि नहीं पहुंची है, वे बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े और अन्य जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल आने-जाने पर भी पड़ रहा है। शुक्रवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने पड़ताल की तो कई स्कूलों में बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल में पढ़ाई व खेलते हुए मिले।केस-1सर्दी से बचने को धूप में बैठ होती पढ़ाईमूसानगर के प्राथमिक विद्यालय प्रथम में पहुंचने पर पंजीकृत 186 बच्चों में 70 उपस्थित मिले। शिक्षक उन्हें कक्षा से बाहर धूप में बैठाकर पढ़ा रहे थे। इनमें कुछ ने तो घर के स्वेटर पहन रखे थे, लेकिन अधिकांश बिना स्वेटर ठंड से ठिठुरते हुए पढ़ाई कर रहे थे। प्रधानाध्यापक रश्मि ने बताया कि इनके खातों में डीबीटी की धनराशि पहुंच चुकी है। अभिभावकों से कई बार बच्चों को स्वेटर पहनाकर स्कूल भेजने को कहा गया, लेकिन अधिकांश ने अभी तक स्वेटर की खरीद ही नहीं की है।केस- 2बैठने को बेंच, न पहनने को स्वेटर, लगती है सर्दीरूरा में संचालित प्राथमिक स्कूल इकघरा में 51 बच्चे पंजीकृत हैं। यहां पहुंचने पर 30 बच्चे कक्षा में पढ़ाई करते मिले। इनमें एक दो की बात छोड़ दें तो किसी ने भी स्वेटर नहीं पहन रखा था और वह जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। प्रधानाध्यापक जितेंद्र गौतम ने बताया कि बैठने की समुचित व्यवस्था के लिए उच्चाधिकारियों से कई बार पत्राचार किया गया है। इसके अलावा डीबीटी से मिलने वाली धनराशि अभिभावकों के खातों में पहुंच चुकी है, लेकिन बच्चे स्वेटर पहनकर नहीं आ रहे हैं।केस - 3धूप में खलने से सर्दी लगती है कमअमरौधा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय भोगनीपुर में पहुंचने पर बच्चे कक्षा के बाहर खेलते हुए नजर आए। इन्होंने स्वेटर नहीं पहन रखे थे। हालांकि छात्र रमजानों, महक, सानियां, अंकिता आदि से पूछने पर बताया कि उनके पास स्वेटर तो हैं, लेकिन खेलने के धूप में खेलने के दौरान गर्मी लगती है इसलिए उतार दिया है। प्रधानाध्यापक अरविंद यादव ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है। कहने के बाद भी वे स्वेटर पहनकर नहीं आते हैं।बयान-परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों में 1,12 लाख के अभिभावकों के खातों में धनराशि को डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। 17 हजार का डीबीटी एप पर अभिभावकों के डेटा अपडेशन का काम चल रहा है। सभी विद्यालयों को जल्दी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे समय पर बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूते-मौजे समय रहते मिल सके। - आशीष कुमार पांडेय, बीएसएयह आ रही हैं दिक्कतें- बैंक का आधार कार्ड से लिक न होना।- आधार कार्ड पर चालू मोबाइल नंबर लिक न होगा।- बैंकों के विलय के बाद आइएफएससी कोड में परिवर्तन- बीच-बीच में पोर्टल में तकनीकी दिक्कत