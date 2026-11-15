Kanpur News: योग, खेल और प्रकृति के बीच बच्चों ने मनाया बाल दिवस

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कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विश्वविद्यालय की औषधि वाटिका में बाल योग सत्र से हुई। बच्चों को योग के सरल अभ्यास कराए गए। इसके बाद उन्होंने औषधि वाटिका का भ्रमण किया और विभिन्न औषधीय पौधों व उनके महत्व की जानकारी ली। रोज गार्डन में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साह से हिस्सा लिया। वुडवाइन गार्डेनिया स्कूल के छात्र ओम सिंह यादव ने बाल दिवस पर भाषण देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।अंत में विभिन्न विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। आयोजन में बालगृह (बालक), कल्याणपुर, बालगृह (बालिका), ख्योरा नवाबगंज और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर रामानुज पाठक, डॉ. नीरजा दुबे, डॉ. निरंकार गोयल, डॉ. प्रतिभा गुप्ता, नीमा वूमेंस फोरम की प्रदेश सचिव डॉ. वंदना पाठक, विनायक पाठक, विनीता पाठक, गार्गी मिश्रा, प्रिया मिश्रा, डॉ. रामकिशोर, प्रो. प्रवीण भाई पटेल और डॉ. अजय यादव आदि मौजूद रहे।