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2.20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम फैक्टरी के अंदर पहुंचीकानपुर। इंक फैक्टरी में आग रात करीब 8:30 बजे लगी। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि फायर ब्रिगेड की टीम को बाहरी हिस्से की आग को काबू पाने में दो घंटे से ज्यादा का समय लग गया। गेट पर आग बुझाने के बाद टीम रात करीब 11:20 बजे फैक्टरी के अंदर बमुश्किल दाखिल हो सकी।सुबह की शिफ्ट में 70-80 रात में 15 लोगकुछ फैक्टरीकर्मियों ने बताया कि इस फैक्टरी में सुबह की शिफ्ट में करीब 70-80 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं रात की शिफ्ट में 12-15 लोग मौजूद रहते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के समय भी केमिकल के शिफ्टिंग किए जाने की आशंका है जिससे हादसा हुआ। वहीं, दूसरी ओर शॉर्ट सर्किट भी एक वजह मानी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि इंक फैक्टरी के ठीक बगल में इसी की यूनिट टू है। इसके बगल में खाद्य ऑयल की बड़ी फैक्टरी है। अगर चारों ओर से घेरकर पानी की अनवरत बारिश न की जाती तो आग ऑयल फैक्टरी तक पहुंच जाती और इसके बाद आग संभाले न संभलती।हाईवे पर संभालना पड़ा मोर्चाकानपुर। फैक्टरी में केमिकल के फटने के बाद 100 फीट ऊंची लपटें कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे से गुजर रहे लोगों को साफ दिख रही थी। आग की भयावहता का नजारा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपने-अपने वाहनों को बेतरतीब हाईवे से खड़े होकर तमाशा देखने लगे। इस वहां पर कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। 112 वाहन ने आकर उन लोगों को डंडा पटककर हटवाया। संवादसुबह होगा निरीक्षण, तपन ठंडक करने तक आवाजाही बंदकानपुर। सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि आग की तपन के कारण वहां पर टेंप्रेचर हाई है। रात बिरात कोई अप्रिय घटना न हो जाए इसके लिए रातभर अग्निशमन की गाड़ियां, एसडीएआरफ और अन्य टीम तैनात रहेंगी। ठंडक पाने के बाद सुबह निरीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद