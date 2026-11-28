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भोगनीपुर के हांसेमऊ गांव के निकट झांसी-कानपुर हाईवे पर कानपुर से झांसी की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर बाइक सवार मीरपुर पुखरायां के रामकुमार को टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार में सवार अकबरपुर थाना क्षेत्र के करौसा गांव के राकेश, सट्टी थाना के शेखपुर गांव के रामवीरसिंह की पत्नी सीमा व उनकी पुत्री पूर्वी घायल गई। राहगीरों कार सवारों को सीएचसी पुखरायां में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने पूर्वी की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कार चालक राकेश ने बताया कि वह एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। रास्ते में झपकी आने से हादसा हो गया।

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पुखरायां। भोगनीपुर थाना के हांसेमऊ के निकट शुक्रवार की शाम अनियंत्रित कार बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में मासूम सहित तीन घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।